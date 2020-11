Riapre l’ospedale covid alla Fiera di Bergamo: trasportati i primi 4 pazienti

L’ospedale Covid alla Fiera di Bergamo torna in attività. La struttura già utilizzata per le cure intensive e subintensive in primavera riapre da oggi con l’arrivo dei primi quattro pazienti. Previsti fino a 48 posti letto, gestiti da personale del Papa Giovanni XXIII di Bergamo e del Civile di Brescia.