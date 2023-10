Rapina le farmacie con un coltello da cucina e poi scappa in mountain bike: il video dell’arresto Un italiano di 41 anni è stato arrestato per rapinata aggravata: aveva messo a segno più colpi nelle farmacie di Milano per poi scappare sempre in sella alla sua mountain bike.

A cura di Giorgia Venturini

Indossava lo scaldacollo sul volto, entrava nelle farmacie armato di un coltello e le rapinava. Poi scappava in sella alla sua mountain bike. Ora per un italiano di 41 anni sono scattate le manette per rapina aggravata.

Come agiva il rapinatore delle farmacie

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, i poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile milanese, nel corso dell’attività di contrasto alle rapine ad esercizi commerciali, avevano scoperto che in zona piazza Udine un uomo continuava a mettere a segno rapine nelle farmacie per poi riuscire a fuggire in bici.

Alla fine l'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato giovedì mattina. Verso le 9.30 gli agenti hanno notato il 41enne all’angolo di via Ronchi con via Treves che appoggiava la bici al muro vicino alla farmacia: prima di entrare ha indossato il cappuccio e si è nascosto il volto con uno scaldacollo.

L'intervento della polizia e l'arresto

Per ragioni di sicurezza nei confronti dei dipendenti e di eventuali clienti che potessero trovarsi all’interno della farmacia, i poliziotti si sono appostati all’esterno del negozio e hanno visto che l'uomo, impugnando il coltello, ha minacciato le due farmaciste. Si è impossessato dei 280 euro presenti in cassa e si è precipitato fuori dalla farmacia dove è stato subito fermato dai poliziotti.

Una volta in Questura si è scoperto che il 41enne aveva già precedenti penali: lo scorso luglio era stato scarcerato da Parma ed era attualmente affidato in prova ai servizi sociali. Una delle due farmaciste aveva riconosciuto l’uomo come lo stesso che le aveva già rapinate lo scorso 26 settembre. Ma non era l'unica farmacia presa di mira: l'uomo aveva rapinato lo scorso 30 settembre anche la farmacia di piazza Udine.