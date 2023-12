Ragazza ruba 14mila euro a un turista in metropolitana a Milano, lui la rincorre e la fa arrestare Una 21enne è riuscita a sfilare 14mila euro a un turista alla stazione Centrale della metropolitana di Milano. Lui, un 35enne, si è accorto ed è riuscita a bloccarla. Addosso, però, la ragazza aveva solo 1.400 euro.

A cura di Enrico Spaccini

Un 35enne è stato borseggiato intorno alle 15 di venerdì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, mentre usciva dalla stazione della metropolitana di Milano alla fermata Centrale. Il turista, che aveva con sé 14mila euro in contanti, si è accorto dopo pochi istanti del furto e ha rincorso la presunta ladra attraverso il mezzanino. Bloccata, è stata affidata alla security di Atm che l'ha tenuta in custodia fino all'arrivo della polizia. Durante la perquisizione, però, gli agenti hanno trovato solo 1.400 euro.

Il furto sulle scale mobili della stazione Centrale del metrò

Il turista, arrivato dall'Azerbaijan per trascorrere i giorni di festa a Milano, si trovava sulle scale mobili della Stazione Centrale dopo essere uscito dal treno della metropolitana. È in quel momento che si sarebbe reso conto di essere stato scippato, vedendo la borsa che portava con sé aperta. Con sé aveva 14mila euro in contanti e, vedendo una ragazza correre attraverso il mezzanino, l'ha rincorsa raggiungendola poco dopo.

Sulle tracce della complice

Una volta bloccata, l'ha consegnata al personale della sicurezza dell'Azienda trasporti milanesi che si è occupato di tenerla in custodia fino all'arrivo della polizia. La ragazza, una 21enne di nazionalità romena e con precedenti simili alle spalle, aveva addosso solo 1.400 euro.

L'ipotesi è che possa aver consegnato la restante somma a una complice che, approfittando della confusione, si sarebbe allontanata indisturbata. La donna è stata arrestata e ora sono in corso le indagini da parte degli agenti delle Volanti per chiarire effettivamente la dinamica del furto e per capire che fine abbiano fatto quelle migliaia di euro.