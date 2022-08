Quali sono le quattro migliori pizzerie milanesi nella top 50 italiana Sono quattro le pizzerie milanesi finite nella classifica delle 50 pizzerie migliori d’Italia. Ecco quali sono.

Ci sono quattro pizzerie milanesi nelle migliori cinquanta d'Italia votate da "50toppizza". Al primo posto si conferma "I Masanielli" di Francesco Martucci, pizzeria di Caserta, mentre sul secondo gradino del podio si piazza "50 Kalò" di Napoli. Medaglia di bronzo a "10 Diego Vitagliano Pizzeria", anch'essa del capoluogo di regione campano. La prima pizzeria lombarda e milanese è al nono posto ("Dry Milano"), la seconda al diciassettesimo ("Crosta"), la terza al ventiquattresimo ("Denis") e la quarta al quarantaduesimo ("Modus"). Esclusa la catena di pizzerie di Flavio Briatore (che si è detto contento di ciò).

Le migliori pizzerie milanesi d'Italia

Ecco di seguito le migliori pizzerie milanesi d'Italia, come stabilito dalla classifica di "50toppizza":

Dry Milano

La miglior pizzeria milanese d'Italia è "Dry Milano" in via Solferino 33 e nella sede di via Vittorio Veneto 28. Il sito specializzato spiega che nella pizzeria hanno trovato "la cura per la pizza in ogni suo singolo aspetto – dall’impasto messo a punto con estremo scrupolo ai mix creativi di ingredienti, per arrivare fino alla presentazione impeccabile – si sposa con quella per la parte drink & cocktail". "Dry Milano" è la nona migliore d'Italia.

La "Piennolo Rosso" di Dry Milano

Crosta

Sita in via Felice Bellotti 13, "Crosta" è stata eletta seconda miglior pizzeria milanese e diciassettesima migliore d'Italia. "50toppizza" scrive della pizzeria che "in casa di Simone Lombardi e Giovanni Mineo si può così spaziare dalla pizza alla pala – da provare in ogni sua possibile forma, con hummus di ceci, con porchetta, con maionese al rafano – a quelle più complesse dove è possibile anche trovare un mix di radicchio, ventricina e gorgonzola".

La "Broccolo arrosto e pancetta arrotolata" di Crosta Milano

Denis

Si arriva a "Denis", terza pizzeria migliore di Milano e ventiquattresima d'Italia. Per gustarsi una pizza di Denis Lovatel, che presta il nome al locale, bisogna recarsi in via Statuto 16. Della pizzeria, "50toppizza" dice che "l’esperienza è croccante almeno quanto l’impasto dei suoi capolavori".

La "Pizza di montagna" di Denis

Modus

Chiude, infine, questa speciale classifica milanese delle pizzerie migliori d'Italia, "Modus", che si piazza al quarantaduesimo posto della classifica generale. Localizzata in via Andrea Maffei 12, della pizzeria "Modus" di Paolo De Simone – si legge su "50toppizza" – è "divertente il gioco con le farine integrali, da cui nasce una collezione di proposte più croccanti che vanno ad aggiungersi alle pizze più tradizionalmente di spirito napoletano".