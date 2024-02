Quali premi e sconti potrebbe dare la tessera sanitaria a punti proposta da Bertolaso in Lombardia L’assessore Bertolaso ipotizza quali potrebbero essere i premi per i cittadini più virtuosi qualora dovesse essere introdotta la tessera sanitaria a punti in Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sta suscitando scalpore l'annuncio dell'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, di voler introdurre una tessera sanitari a punti. Si tratterebbe, di fatto, di una forma di premialità per chi conduce una stile di vita salutare. E ora Bertolaso ha anche ipotizzato quali potrebbero essere i premi che potrebbero ricevere i cittadini più virtuosi.

L'assessore al welfare di Regione Lombardia ha annunciato l'ipotesi di una tessera sanitaria a punti al Forum Sanità organizzato da Forza Italia. "Se conduci uno stile di vita corretto e salutare – ha spiegato – ti fa guadagnare dei punti che poi ti permettono di ricevere degli incentivi che possono essere diverse modalità di premialità".

Qualcuno l'ha presa come una provocazione, ma Bertolaso ha confermato l'idea in un'intervista al Corriere della sera: "Oggi purtroppo alcuni screening che proponiamo non riscuotono il successo che meriterebbero". E – aggiunge – "è un progetto che possiamo attivare senza pestare i piedi a nessuno".

"Il trend demografico – ha spiegato l'assessore – è chiaro: la popolazione invecchia e aumentano i malati cronici. Noi vogliamo che le persone vivano a lungo, ma anche in salute. Sia per il loro benessere, sia perché altrimenti i costi delle cure diventano insostenibili". Per questo la prevenzione diventa sempre più fondamentale.

Eppure, secondo i dati di Regione Lombardia, gli screening per le malattie che possono essere prevenute sono sotto il 50 per cento. "Noi invece vogliamo arrivare al 100 per cento perché significa garantire la salute ai cittadini e ridurre i costi della sanità", ha dichiarato Bertolaso.

Ma quali sarebbero quindi i premi che i cittadini virtuosi meriterebbero? Ne ha già ipotizzato qualcuno Bertolaso al Corriere della sera: "Penso a ingressi nei centri termali o a skipass gratuiti". Entrambe attività che fanno bene alle persone, la cura di sé e lo sport, e che non sempre i cittadini possono permettersi per via del costo sempre maggiore.