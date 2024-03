video suggerito

Prende a calci una donna e la violenta dietro una siepe a Rozzano: arrestato un 24enne Lo scorso 16 luglio una donna aveva denunciato di aver subito violenza sessuale da parte di uno sconosciuto a Rozzano (Milano). Ieri, 28 marzo, i carabinieri hanno arrestato un 24enne, rintracciato grazie al cellulare lasciato sul luogo dell'aggressione.

A cura di Enrico Spaccini

Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Rozzano (Milano) perché accusato di essere responsabile della violenza sessuale ai danni di una 40enne avvenuta il 16 luglio 2023. La donna era appena uscita da un locale quando, ha denunciato, è stata aggredita "brutalmente", colpita "con schiaffi e pugni" e costretta a subire sessuali dietro una siepe. Il giovane sospettato ora si trova in carcere a San Vittore.

Stando a quanto riportato dalla presunta vittima, intorno alle 4 di mattina la 40enne stava tornando a casa dopo una nottata trascorsa in un locale di Rozzano. All'improvviso uno sconosciuto l'avrebbe "presa alle spalle" e poi trascinata dietro alcune siepi lontano dalla strada principale. La donna avrebbe provato a difendersi, ma il suo aggressore l'avrebbe colpita più volte e tentato di "strangolarla". Quando la 40enne è riuscita ad avvertire un passante, lo sconosciuto era già fuggito.

Presentata la denuncia, i carabinieri si sono recati sul luogo della violenza e hanno rinvenuto un cellulare. Dopo averne analizzato il contenuto, i militari sono riusciti a risalire all'identità del presunto responsabile. Si tratterebbe di un 24enne di nazionalità marocchina rintracciato nel Centro di permanenza per rimpatri (Cpr) di via Corelli a Milano.

La vittima lo avrebbe riconosciuto attraverso alcune fotografie. Il 24enne è stato sottoposto all'interrogatorio di convalida davanti al gip, durante il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giovane era stato arrestato in flagranza tre giorni fa per una rapina nella Bergamasca. Risultato irregolare sul territorio italiano, era stato condotto nel Cpr. Da ieri, però, si trova in carcere a San Vittore indagato per violenza sessuale.