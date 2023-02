Pitbull lo morde a un braccio e aggredisce il suo meticcio, 61enne lo uccide con un coltello Un 61enne ha ucciso un pitbull Amstaff di 4 anni dopo che questo lo aveva aggredito. Il cane avrebbe scavalcato la recinzione del giardino e si sarebbe scagliato contro l’uomo e il suo meticcio che stavano passeggiando in strada.

Stava passeggiando con il suo meticcio di sei anni quando un pitbull Amstaff di quattro anni si è scaraventato contro di loro. Lui, un 61enne, è stato morso all'avambraccio sinistro e al pollice della mano sinistra, mentre il suo cucciolo alle orecchie e alle zampe. Per dividerli, l'uomo ha impugnato un coltello e con un fendente ha ucciso l'Amstaff. Sul caso ora stanno indagando i carabinieri di Bellusco, che dovranno verificare la versione fornita dal 61enne.

La recinzione del giardino scavalcata e l'aggressione

L'aggressione è avvenuta ieri mattina, sabato 25 febbraio, a Busnago in provincia di Monza e della Brianza. Il pitbull di razza Amstaff era di proprietà di una coppia di 38enni del posto e, da quanto ricostruito, non erano in casa in quel momento. Il cane sarebbe, quindi, riuscito a scavalcare da solo la recinzione del giardino e finire in strada.

Là stava camminando il 61enne in compagnia del suo meticcio di taglia media. L'Amstaff, allora, li ha aggrediti mordendoli più volte. Mentre si stava azzuffando con l'altro cane, il 61enne è corso a casa a prendere un coltello. Armato, avrebbe provato a dividere i due animali inferociti e avrebbe colpito con un fendente il pitbull uccidendolo.

Pochi minuti più tardi, sono arrivati sul posto i carabinieri e gli operatori del 118. Fatti i primi rilievi, il 61enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Qui ha ricevuto le prime cure ed è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le indagini stanno proseguendo, ma al momento è stato verificato solo che i due cani erano regolarmente dotati di microchip e registrati all'anagrafe canina.