Picchiato davanti ai compagni: l'aggressione ripresa con il cellulare, nessuno interviene per aiutarlo A Lecco un ragazzino di 15 anni è stato picchiato da un coetaneo davanti ad altri studenti: nessuno è intervenuto, ma hanno ripreso con il cellulare l'aggressione.

Un ragazzino è stato picchiato a Lecco in pieno giorno da un coetaneo. La sua aggressione è stata ripresa con il cellulare, ma nessuno è intervenuto. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine per cercare di ricostruire l'accaduto e soprattutto risalire al volto della persona coinvolta.

Il pestaggio ripreso con il cellulare

La vittima avrebbe tra i quattordici e i quindici anni ed era seduta su un muretto. L'episodio si è verificato in una strada che si trova tra gli istituti superiori Badoni e Parini, due tra le scuole più frequentate a Lecco.

È stata avvicinata da un altro giovane che lo ha poi pestato davanti agli occhi di altri studenti. Nessuno di loro ha fatto qualcosa per aiutarlo: non hanno chiamato le forze dell'ordine e non hanno nemmeno provato a sedare la rissa. Hanno però preso il cellulare che avevano in tasca e hanno iniziato a riprendere.

Sul caso indagano le forze dell'ordine

L'aggressore, come riportato dal giornale La Provincia di Lecco, era molto alto e robusto. Ha preso a sberle il minorenne, molto più minuto, e poi lo ha sbattuto a terra. Lo ha poi colpito più volte mentre si trovava al suolo. A un certo punto ha smesso e si sarebbe avvicinato a chi gira il video.

La vicenda è poi finita sul tavolo delle forze dell'ordine. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'intera dinamica e soprattutto risalire all'identità del responsabile. Non ci sono notizie sulle ferite riportate dalla vittima e se si trovi ancora ricoverata in ospedale.