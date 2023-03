Operaio travolto da un getto d’acqua bollente in un’azienda di caramelle: è grave Un operaio di 52 anni ha riportato gravi ustioni sul corpo dopo essere stato colpito da un getto d’acqua calda nell’azienda di caramelle in cui lavora e che si trova a Romano di Lombardia (Bergamo).

A cura di Ilaria Quattrone

Versa in gravi condizioni l'uomo di 52 anni che giovedì 2 marzo è stato vittima di un incidente sul lavoro a Romano Lombardia, comune che si trova nella provincia di Bergamo. L'operaio, intorno alle 14, sarebbe stato travolto da un getto d'acqua molto caldo riportando ustioni su tutto il corpo.

L'incidente alla Dolciaria Finazzi

Non appena la sala operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto l'allarme inviato dai colleghi del 52enne, alla Dolciaria Finazzi sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza.

L'azienda è stata fondata nel 1896 ed è conosciuta in tutto il mondo per la produzione di caramelle. Una volta arrivati sul posto, gli operatori sanitari hanno fornito tutte le cure del caso per poterlo così stabilizzare.

L'operaio è stato trasferito in codice rosso con gravi ustioni

Appena compresa la gravità delle sue condizioni, hanno deciso di trasferirlo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano che è specializzato in ustionati. I medici hanno trovato sul corpo dell'operaio – di cui non è stata diffusa l'identità – ustioni di primo e secondo grado sul torace, sull'addome, sulla schiena, sugli arti superiori e inferiori.

Nel frattempo sul luogo dell'incidente, sono stati svolti i rilievi ai tecnici della Prevenzione e Sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'Agenzia di tutela della salute di Bergamo. Con loro anche i carabinieri della stazione di Treviglio. I tecnici e i militari hanno dovuto cercare di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.