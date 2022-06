Nozze da favola sul lago di Como per il miliardario Alan Howard: in concerto ci sarà Lady Gaga Il miliardario e magnate inglese Alan Howard si sposerà con Caroline Byron a Villa Olmo, sul Lago di Como, che ha affittato per un mese. Alle nozze ci sarà anche Lady Gaga in concerto.

A cura di Ilaria Quattrone

Le nozze tra il miliardario inglese Alan Howard e Caroline Byron saranno da favola: non solo per la splendida location scelta – parliamo di Villa Olmo, l'incantevole area che regna sul lago di Como – ma anche per gli invitati: tra celebrità italiane e internazionali, saranno tantissimi gli ospiti che correderanno quello che è da molti considerati il matrimonio dell'anno.

Il magnate ha affittato Villa Olmo per un mese

Alla celebrazione ci sarà anche Lady Gaga: l'artista, che è stata già avvistata ieri, si esibirà per gli sposi nella serata di oggi, domenica 26 giugno. Il magnate della finanza 58enne – che è già proprietario di una casa sul lago di Como – celebrerà il suo secondo matrimonio con Byron: i due infatti si erano sposati nei primi giorni della pandemia. Stando ad alcune indiscrezioni, Howard avrebbe affittato Villa Olmo per un mese pagando 1,3 milioni di euro al Comune di Como. Il fatto che la dimora sia resa inaccessibile per così tanto tempo ha scatenato non poche polemiche in città.

Le restrizioni per i residenti e i turisti

Intanto per consentire la celebrazione, sono scattate diverse restrizioni per i residenti e i turisti. Oltre a far sì che nessuno possa accedere nell'area, è stata disposta la chiusura del lido. Inoltre è stato previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l'area oltre alla chiusura del traffico. Il miliardario – che ha un patrimonio di 1,5 miliardi di sterline – ha inoltre fatto installare un molo gigante per consentire l'accesso ai suoi 250 ospiti. Oltre al concerto di Lady Gaga, di cui la moglie di Howard sarebbe fan, sono previsti dei fuochi d'artificio.