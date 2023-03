Nascondono in garage 220 chili di cocaina dal valore di 14 milioni di euro, arrestate 4 persone Quattro persone sono state arrestate in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un garage nel Pavese sono stati sequestrati più di 220 chili di cocaina purissima dal valore di 14 milioni e mezzo di euro.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

C'era un "passaggio sospetto di autovetture con targhe straniere" lungo la strada provinciale che collega il piccolo Comune di Carbonara al Ticino a Pavia. Per questo motivo, la Guardia di finanza ha predisposto "una mirata attività di osservazione". La nota pubblicata questa mattina, giovedì 9 marzo, dalla Procura pavese parla dell'arresto in flagranza di quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel garage intestato a uno di loro, infatti, i militari hanno trovato circa 200 panetti di cocaina purissima conservati in undici scatole. Il peso complessivo superava i 220 chili, mentre il valore totale era di circa 14 milioni e mezzo di euro.

Il blitz dei finanzieri e il sequestro

I finanzieri stavano tenendo sotto osservazione un box auto di Carbonara al Ticino intestato a una donna di nazionalità romena. Secondo quanto osservato, in quel garage arrivavano e partivano diverse auto con targhe straniere. Quando i militari hanno deciso di far scattare il blitz, erano da poco rientrate due auto per scaricare alcuni pacchi.

A bordo delle vetture c'erano la donna titolare del garage, di origine romena, e tre uomini di nazionalità francese. I finanzieri li hanno arrestati in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro sono stati portati nel carcere di Pavia e in quello di Vigevano, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa delle udienze di convalida. Per quanto riguarda la merce, è stata tutta sequestrata insieme alle automobili utilizzate per il traffico illecito, i numerosi telefonini cellulari (dei quali alcuni criptati) e le bilance di precisione.