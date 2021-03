La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di stalking e diffamazione nei confronti del noto cantante Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan. I fatti al vaglio del pubblico ministero risalgono al periodo tra il mese di aprile e dicembre dello scorso anno quando il cantante, secondo l'accusa, avrebbe tenuto un comportamento molesto nei confronti di un'altra artista, una cantante prima frontman di un gruppo musicale e ora solista. Stando anche a quanto scrive il "Corriere della sera", Morgan avrebbe riempito la collega, una donna di 48 anni, di continui messaggi e chiamate: i due erano legati da una vecchia amicizia che poi è diventata anche una relazione sentimentale. Una pressione che però la 48enne non sopportava più, tanto da decidere di sporgere denuncia.

Si è finto un rapper per scrivere alla donna

Così sono state aperte le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Monza, diretta da Francesco Garcea, e coordinate dal sostituto procuratore Carlo Cinque: da ulteriori accertamenti è emerso che Morgan avrebbe minacciato la ex di diffondere un video personale. Ma c'è di più: il cantante di Monza l'avrebbe diffamata utilizzando espressioni volgari su una chat di gruppo di Whatsapp. E ancora: per parlare con la donna si era finto un rapper interessato a lavorare con lei. "Si tratta di due persone legate da un rapporto di conoscenza decennale. Il nostro assistito ha solo scritto dei messaggi, spesso indiretti. Nei suoi confronti non è stata adottato alcun provvedimento, perché non ci sono profili di pericolosità", hanno riferito i legali di Morgan.