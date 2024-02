Minaccia e prende a testate l’ex compagna per strada: divieto di avvicinamento Per un uomo di 42 anni è stato previsto il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna che ha picchiato con testate e pugni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Per un uomo di 42 anni è stato disposto il divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. Il 42enne ha infatti minacciato e picchiato la compagna in una strada di Ponte San Pietro, comune che si trova in provincia di Bergamo. Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe maltrattato psicologicamente la donna per diversi mesi.

Aggredita quando ha deciso di abbandonare la casa in cui convivevano

Nella giornata di venerdì 2 febbraio, l'indagato ha colpito a testate e con pugni la vittima mentre si trovavano per strada: lei aveva deciso di troncare la reazione e di lasciare l'abitazione che condivideva con il compagno. Aveva anche detto di voler sporgere denuncia nei suoi confronti.

Dopo le violenze, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Dopo averle fornito tutte le cure del caso sul posto, l'hanno trasferita in ospedale: le avrebbe infatti provocato diverse lesioni.

La misura del divieto di avvicinamento stabilita dal giudice

Oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. I militari hanno fermato il violento e lo hanno portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo ha poi stabilito di emettere un provvedimento che prevede di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e di mantenersi a una distanza di almeno cinquecento metri. È vietato per lui anche comunicare con la donna. Nel caso in cui dovesse farlo, la misura sarà aggravata.