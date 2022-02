Meteo, è tornata la neve in Lombardia: ecco dove. Già oggi il tempo migliora È tornata la neve in Lombardia: i fiocchi hanno imbiancato anche alcune città, come Bergamo e Varese. Già a partire dalla tarda mattinata di oggi però tornerà il sereno su buona parte della regione.

A cura di Redazione Meteo

Una strada di Luino imbiancata (Facebook)

Come preannunciato dalla previsioni meteo, la neve è tornata su buona parte della Lombardia, anche se non durerà a lungo. Dal tardo pomeriggio di ieri le nevicate hanno imbiancato prima le montagne e la parte alta delle valli e poi sono scese fino a toccare alcune città, come Bergamo. A Milano, dove era stato comunque attivato il Centro operativo comunale per possibili nevicate, i fiocchi non si sono invece visti.

Dove ha nevicato in Lombardia

La neve ha imbiancato in particolare la Valtellina e la Valchiavenna, le valli Bergamasche e le località di Colere, Schilpario, Valbondione, Gromo, Clusone, Selvino, Foppolo, Branzi e Zogno. Imbiancata nella notte anche la città di Bergamo, anche se il Comune segnala che già nella mattinata di oggi i fiocchi di neve hanno lasciato il posto alla pioggia e che le perturbazioni dovrebbero cessare in giornata, lasciando spazio al sereno. Ha nevicato anche a Varese e provincia: imbiancati il Sacro monte, Luino, Biandronno.

Previsioni meteo: già oggi torna il sereno

Come scritto, la neve ha però le ore contate. Secondo quanto riporta l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sul proprio sito, fino alla mattinata di oggi il cielo sulla Lombardia sarà molto nuvoloso o nuvoloso, ma già dal pomeriggio sono attese ampie schiarite a partire da ovest fino a una situazione di cielo generalmente poco nuvoloso nel pomeriggio. Per quanto riguarda le precipitazioni, la neve continuerà a cadere intorno ai 600 metri di quota nel corso della mattinata, mentre in pianura si potrà avere neve o neve mista a pioggia. Tutti i fenomeni saranno comunque in attenuazione ed estinzione già dalla tarda mattinata a partire da ovest verso est, con locali fenomeni residui a Est nel pomeriggio.