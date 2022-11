Martina Mancuso, morta a 27 anni dopo aver contratto la febbre del Nilo La mamma: “A causa delle difese immunitarie molto basse, l’infezione ha provocato un’encefalite. Martina è andata in coma lo scorso sabato. Aspettavamo il miracolo. Ma non è avvenuto”.

A cura di Enrico Tata

Martina Mancuso è morta a 27 anni dopo aver contratto la febbre del Nilo. Malata di leucemia, la ragazza di Pescate, provincia di Lecco, aveva ancora le difese immunitarie basse dopo aver subito un trapianto di midollo osseo. Ha perso la vita dopo una settimana in coma all'ospedale San Gerardo di Monza. Ha raccontato la mamma, la signora Orietta Zecchinato: "Pochi mesi fa aveva affrontato il trapianto del midollo saltellando. Adesso, una maledetta zanzara ce l'ha portata via. Era un'autentica combattente. La sua vita è stata sconvolta e stroncata nel giro di un anno. A causa delle difese immunitarie molto basse, l'infezione ha provocato un'encefalite. Martina è andata in coma lo scorso sabato. Aspettavamo il miracolo. Ma non è avvenuto".

Martina era cresciuta a Colle Brianza, ma da qualche tempo viveva a Pescate insieme al fidanzato. Come detto, aveva sostenuto nelle scorse settimane un trapianto di midollo e i suoi globuli bianchi erano ancora molto bassi. Fatale è stata la puntura di una zanzara che le ha passato il virus del West Nile.

Il parroco di Colle Brianza ha voluto ricordare Martina con queste parole:

