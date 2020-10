Il bollettino relativo alla Lombardia di oggi, martedì 6 ottobre, registra 350 nuovi casi (di cui 27 debolmente positivi e quattro a seguito di test sierologico) da Coronavirus e nessun decesso. Ieri i nuovi casi erano stati 251 a fronte di 8.075 tamponi effettuati, mentre le persone decedute erano state due. In totale le vittime ufficiali del Covid-19 nella sola Lombardia sono dunque 16.973. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è il doppio rispetto a quello di ieri ed è pari a 16.020.

Aumentano i ricoveri in ospedale

Sul fronte delle ospedalizzazioni, ritornano a 40 i ricoveri nei reparti di terapia intensiva dei vari ospedali: uno in meno rispetto a ieri. Sale di quindici pazienti invece il numero di coloro che sono ricoverati nei diversi reparti Covid delle strutture ospedaliere, non in terapia intensiva, pari a 320. Si contano però anche 373 tra guariti e dimessi, per un totale di 82.184 persone che hanno superato la malattia. Nella nota di commento ai dati Regione Lombardia ricorda come sempre che l'incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati: ieri il rapporto tra tamponi e positivi era al 3,1 per cento, mentre oggi questo rapporto è sceso al 2,1 per cento.

I dati per provincia

Nella provincia di Milano sono stati segnalati 153 nuovi casi di contagio da Covid, dei quali 81 nel capoluogo lombardo. Per quanto riguarda le altre province, i casi sono 23 a Bergamo, 19 a Brescia, 17 a Como, quattro a Cremona, nove in provincia di Lecco, 34 a Monza e Brianza, 35 a Varese, 15 a Mantova, 8 a Sondrio, 12 a Pavia e due nuovi casi a Lodi.