Dimissioni: questa la richiesta mossa dal consigliere regionale lombardo Michele Usuelli all'assessora alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità della Lombardia Silvia Piani. Il motivo è il post di propaganda anti immigrazionista pubblicato su Facebook due giorni fa dalla Piani e che continua a suscitare molte polemiche. "Con tutte le cose che abbiamo da fare, mi scoccia sprecare il mio tempo per chiedere le necessarie dimissioni di Silvia Piani – ha scritto in una nota il consigliere regionale di Più Europa-Radicali in Lombardia -. È pure infermiera, una vergogna per la sua categoria. Spiace sia una donna, ma dopo quasi tre anni di lavoro completamente sottostandard è giunto il tempo che si dimetta".

Il post delle polemiche è stato condiviso martedì dall'assessora Piani sulla sua pagina Facebook. Si tratta dell'immagine di un barcone pieno di immigrati in mezzo al mare, una foto di qualche tempo fa che divenne famosa anche per via della forte emotività con cui riusciva a esprimere il dramma di coloro che fuggono da guerre o pessime condizioni di vita e affrontano una pericolosa traversata. Assieme alle foto, nello stile dei meme in voga sui social, la scritta: "Dimentichi la mascherina 1000 euro di multa, arrivi col barcone: vitto, alloggio e ricarica telefonica".

Usuelli: Affermazioni irricevibili, dichiarazioni razziste e stupide

Un post definito "squisitamente discriminatorio" da Usuelli, che aggiunge: "Dimentichi la mascherina? La pandemia è con noi da 8 mesi a ricordarcela. Ma soprattutto affermazioni simili da parte di un assessore alle Pari opportunità sono irricevibili. Politiche per la famiglia, poi? Nulla ha fatto né detto sulla gestione Covid a scuola, su come aiutare i giovani a non infettare i loro cari anziani. Nulla ha detto sui vaccini. Nulla dice e nulla fa. Invece si dedica a fare dichiarazioni razziste e stupide con paragoni che non hanno senso e avvelenano il clima in un momento in cui si dovrebbe lavorare insieme, maggioranza ed opposizioni, a Roma come in Lombardia, per il bene delle persone. Se ne vada, è necessario ed urgente, è completamente in barca”, ha concluso Usuelli.