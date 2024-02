Legionella in un condominio di oltre cento famiglie: il batterio trovato nei bollitori dell’acqua sanitaria Ieri in un edificio di Cremona è stata eseguita una sanificazione dopo che due giorni prima era stato trovato il batterio della legionella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di ieri, venerdì 9 febbraio, in un edificio di via Monsignor Assi Cremona è stata eseguita una sanificazione dopo che due giorni prima era stato trovato il batterio della legionella: "Nel corso dei controlli ordinari, che vengono regolarmente svolti con cadenza annuale, è stata rilevata la presenza del batterio nei bollitori dell’acqua sanitaria installati presso l’edificio".

Nel condominio ci sono 101 appartamenti: "Non appena ricevuta la notizia, è stato quindi programmato un intervento di sanificazione straordinario, che verrà eseguito nella giornata di domani, venerdì", ha specificato la società di housing sociale Redo Sgr. Le analisi della qualità dell'acqua sono state svolte venti giorni fa.

"L’ultimo monitoraggio è stato fatto a metà gennaio. Per i risultati delle analisi ci vogliono circa 20 giorni e mercoledì sera alle 18.30 abbiamo ricevuto l’esito con la segnalazione di valori anomali per la legionella. Abbiamo informato subito i condomini e programmato l’intervento a tambur battente, dando anche alcune linee guida di sicurezza per i residenti".

Le operazioni di bonifica sono iniziate alle 8.30 di ieri. Lunedì saranno poi svolte nuove analisi e sarà implementato l'impianto per evitare che il batterio si presenti nuovamente. Eppure il condominio è dotato di un impianto di trattamento anti-legionella: "il batterio è stato trovato proprio in un tratto protetto da questo impianto. Dunque stiamo verificando anche il suo funzionamento. Tutto il resto dell’impianto idraulico è ok".