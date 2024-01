Le dita si incastrano nel frullatore mentre cucina: arriva in ospedale con la mano nell’elettrodomestico Una donna di 41 anni è giunta al Pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio (Varese) con una mano incastrata in un frullatore. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

È rimasta con le dita incastrate all'interno di un frullatore domestico una 41enne di Busto Arsizio, in provincia di Varese: la donna, giunta autonomamente al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino, stava preparando da mangiare in cucina quando, in un attimo di distrazione, avrebbe inserito una mano all'interno dell'elettrodomestico. Il fatto è avvenuto attorno alle 18 di ieri, mercoledì 24 gennaio.

I medici, per risolvere la situazione, hanno dovuto chiamare i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate per liberare la mano incastrata: i soccorritori hanno immediatamente tagliato le lame del frullatore, liberando così la 41enne del Varesotto.

Successivamente, la paziente è stata immediatamente assistita dal personale medico presente in ospedale, che ha provveduto a fornirle le adeguate cure e medicazioni necessarie. “L’intervento è stato caratterizzato da una sinergia esemplare tra le forze di soccorso, dimostrando ancora una volta l'importanza della collaborazione tra le diverse figure professionali”, precisano dal comando di Varese.