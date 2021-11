Le carte da gioco solidali dei ragazzi dell’Istituto tumori: medici-jolly e re che fanno la chemio Le ragazze e i ragazzi del Progetto giovani dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano hanno realizzato uno speciale mazzo di carte da gioco: i re fanno la chemio, i fanti sono infermieri e i jolly sono dottori. Un regalo solidale per Natale, che serve a finanziare la ricerca sui tumori infantili.

A cura di Francesco Loiacono

Si avvicina il Natale e in molte case ci si ritroverà seduti attorno al tavolo a giocare a carte. Quest'anno, al posto dei mazzi tradizionali, si potrebbero utilizzare quelli realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del Progetto giovani dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, nato nel 2011 e nell'ambito della quale sono già state realizzate bellissime iniziative che hanno visto al centro i giovani pazienti oncologici, tra cui la hit natalizia Palle di Natale. Nell'ambito di un nuovo laboratorio creativo dedicato alla magia, 22 giovani tra i 16 e i 25 anni, la metà ancora in cura presso la Pediatria oncologia dell’INT e l'altra metà fuori terapia, hanno disegnato la grafica di questo speciale mazzo di carte personalizzato, realizzato in collaborazione con Modiano e disponibile dal mese di dicembre.

Le carte nate dalla creatività e dal talento di ventidue tra ragazze e ragazzi

Si tratta di un mazzo di carte da ramino in cui i re sono ragazzi raffigurati mentre fanno la chemioterapia, le regine indossano bandane colorate, i fanti sono infermieri e infermiere pronte a curare i malati e i jolly sono medici. Tra gli autori dei disegni c'è anche Francesca, una 16enne in cura per un rabdomiosarcoma che grazie al suo talento artistico si è occupata in particolare di curare i volti dei personaggi illustrati: "Aver potuto contribuire a realizzare una piccola idea con le proprie mani e poter vedere fin dove è arrivata è una sensazione unica", ha detto la giovane illustratrice.

Le carte magiche sono un perfetto regalo solidale per Natale

Il dottor Andrea Ferrari, ideatore e responsabile del Progetto Giovani della Pediatria dell’Int, le ha definite "carte magiche" che "raccontano della vita dei nostri adolescenti in reparto". Le carte aiuteranno i ragazzi che frequentano il laboratorio a imparare trucchi e giochi di prestigio, ma serviranno anche "a riconoscere la magia nella nostra vita di

tutti i giorni, a coltivare lo stupore e la meraviglia, a imparare la leggerezza anche qui in reparto". E non solo: il mazzo di carte potrebbe infatti entrare nelle case di tutti gli italiani: si tratta infatti di un'idea regalo originale e soprattutto solidale, perché il ricavato servirà a sostenere i progetti di ricerca e cura sui tumori infantili finanziati dall'Associazione Bianca Garavaglia, la onlus che nel 2022 festeggerà 35 anni e che dal 1987 anni sostiene le attività della Pediatria oncologica dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano. Le carte da gioco "Youth", realizzate in edizione limitata, sono in vendita a 15 euro sull'e-shop dell'Associazione Bianca Garavaglia assieme ad altri prodotti natalizi solidali della Bottega del Fiore.