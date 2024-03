Ladri sfondano con una jeep in retromarcia la vetrina di un negozio di bici: il bottino vale 130mila euro I ladri sono entrati la notte tra giovedì e venerdì nel negozio di biciclette a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia: hanno caricato 18 bici dal valore di 130mila euro sul furgone e sono scappati via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vale 130mila euro il colpo messo a segno dai ladri a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. I malviventi sono entrati la notte tra giovedì e venerdì nel negozio Mooveo di biciclette sfondando la vetrina con la jeep a gran velocità in retromarcia. A mostrare cosa è accaduto sono state le telecamere di video-sorveglianza che hanno ripreso una jeep Suzuki sfondare il vetro pochi minuti prima delle 4 di notte.

Una volta rotto la vetrina i ladri hanno rubato diverse biciclette che hanno caricato sul furgone parcheggiato a poca distanza e con già un terzo complice al volante. Tutto è avvenuto in pochi minuti, intanto l'allarme era entrato in funzione e ha continuato a suonare. Alla fine sono riusciti a portare via 18 bici da corsa, ebike e Gravel prima di darsi alla fuga. Il bottino è stato di circa 130mila euro. Pochi secondi dopo sul posto sono arrivati i carabinieri allertati dai proprietari del negozio che si sono accorti dell'allarme che suonava. I militari hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.

Intanto il proprietario del negozio a Brescia Today ha raccontato quanto accaduto: "Sono entrati e hanno agito con una tranquillità impressionante: nonostante la sirena dell'allarme continuasse a suonare, hanno preso le bici e le hanno caricate sul furgone, in sosta a poca distanza, con un terzo complice al volante. Sono passati dall'unica zona del piazzale non coperta dalle telecamere e hanno spostato due grossi dissuasori in cemento, per assicurarsi così di passare con l'auto e poi sfondare, in retromarcia, una delle vetrate". Ora si spera di trovare presto i responsabili.