La psicologa indagata per il caso di Alessia Pifferi: “Lascio il lavoro in carcere, mi hanno umiliato” Una delle due psicologhe indagate per falso e favoreggiamento, nel caso di Alessia Pifferi, ha deciso di lasciare l’incarico in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ultime notizie su Alessia Pifferi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le psicologhe Paola Guerzoni e Letizia Marazzi sono indagate per falso e favoreggiamento per il caso di Alessia Pifferi, la donna che è accusato di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana. Guerzoni avrebbe deciso di non lavorare più nelle carceri. Avrebbe, infatti, chiesto all'Azienda socio sanitaria territoriale di essere assegnata ad altri incarichi. "Ho sempre speso la mia professionalità per gli ultimi degli ultimi, ho dato la vita per quel posto. Ora sono affranta e basita. Sono riusciti a spaventarmi e umiliarmi. La perquisizione a casa che ha coinvolto la mia famiglia è un trauma personale", scrive alla sua dirigente nella lettera riportata da La Repubblica. Poi la psicologa ribadisce: "Sono innocente su tutta la linea, la verità verrà a galla. Ma ora il mio sentimento è di dolore e annientamento".

L'avvocato Mazzali: "Respingiamo ogni accusa"

Questa decisione sarà presto comunicata al pubblico ministero Francesco De Tommasi: "Respingiamo ogni accusa. Non è stato commesso alcun reato e il loro lavoro è sempre stato svolto alla luce del sole, senza alcun accordo clandestino. La mia assistita, pur ritenendosi estranea a ogni illecito, ha deciso di lasciare questo ambito", ha affermato l'avvocato Mirko Mazzali.

Entrambe le professioniste erano già sospese in via temporanea dal loro incarico a San Vittore: al momento non risultano provvedimenti da parte dell'Asst.

Leggi anche Cosa succederà al processo ad Alessia Pifferi ora che la sua avvocata è indagata per falso ideologico

L'interrogatorio davanti al pubblico ministero

Nella giornata di oggi, mercoledì 31 gennaio, si svolgerà l'interrogatorio davanti al pubblico ministero negli uffici della Procura e non più nel carcere di Opera, come paventato inizialmente. Potranno quindi fornire spiegazioni anche relativamente ad alcune conversazioni intercettate. "Era contenta l'avvocato?", chiedeva una delle due. E ancora: "Sì, era contenta. Ha detto: "Io non avevo dubbi su di voi eh!" (…) è stata carina ad avvisarci anche prima delle conclusioni".

L'accusa nei loro confronti è quella di aver realizzato una "diagnosi" falsificata con un test non riconosciuto "dalla manualistica e dalle buone passi" al fine di fornirle "una base documentale che le permettesse di richiedere e ottenere in giudizio" la perizia psichiatrica. Avrebbero, secondo l'Accusa, falsificato il diario clinico.