Il video della grandinata a Milano, chicchi grossi come acini d’uva: colpite auto e moto in sosta

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nel pomeriggio di oggi, sabato 23 marzo, la pioggia e il maltempo si sono di nuovo improvvisamente abbattuti su Milano. In gran parte della città si è tratto soltanto di un forte temporale, ma in alcuni quartieri e comuni della provincia si è verificata una vera e propria grandinata, con chicchi grandi come acini d'uva.

Dopo le abbondanti precipitazioni che sono durante diverse settimane a Milano, provocando peraltro numerose buche nell'asfalto, da qualche giorno il tempo sembrava essere tornato il bel tempo. La giornata di oggi si presentava inizialmente nuvolosa ma comunque con un buone temperature il cielo appariva sereno.

Intorno alle 16,30, però, una forte pioggia si è improvvisamente abbattuta sul capoluogo lombardo e su molti comuni dell'hinterland. In alcune zone si è verificato una vera e propria grandinata. In particolari i chicchi, grandi come acini d'uva, sono caduti nelle zone tra piazzale Cantore e piazzale Brescia. Oltre che nei comuni Rozzano, Buccinasco e ad Arconate.

Molti cittadini hanno postato sui social foto e video della grandinata, mettendo in luce soprattutto la grandezza dei chicchi. Questi hanno infatti provocato diversi danni alle auto e anche alla moto parcheggiate in strada o in luoghi comunque non riparati. Non si segnalano, invece, altri danni.