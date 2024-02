Il video della banda di minorenni che rapina i passanti mentre fanno il ticket della metro I sei arrestati, tutti tra i 16 e i 17 anni, erano ospiti di una struttura d’accoglienza per minori non accompagnati in zona Bicocca: minacciavano soprattutto coetanei, derubati dello smartphone. Sono stati portati nelle strutture minorili Beccaria a Milano e Ipm di Nisida a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sei minorenni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver messo a segno sette rapine a Milano. Gli arresti sono stati eseguiti dal Commissariato Greco Turro, che ha svolto le indagini, e dalle squadre mobili di Brescia e Napoli.

Tutti tunisini ed egiziani tra i 16 e i 17 anni, erano ospiti di una struttura d'accoglienza per minori non accompagnati che si trova in zona Bicocca. Sono stati arrestati per rapina pluriaggravata in concorso su ordinanza di custodia cautelare, e portati nelle strutture minorili Beccaria a Milano e Ipm di Nisida a Napoli.

Le rapine della banda di giovanissimi, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero avvenute tra fine novembre e inizio dicembre scorso alle fermate della metropolitana "lilla" M5, in quella del tram 7 e 31, dell'autobus 52 in piazzale Egeo e in alcune vie e piazze del quartiere Bicocca, prevalentemente ai danni di studenti di scuole superiori o universitari. Le vittime venivano avvicinate mentre erano impegnate ad acquistare il ticket della metro o durante l'attesa dei mezzi di superficie, e subito minacciate con coltelli e cocci di bottiglia per farsi consegnare denaro e smartphone.

Fondamentali per ricostruire quanto accaduto le testimonianze delle vittime, l'analisi dei sistemi di videosorveglianza installati all'interno delle stazioni della metropolitana e dei mezzi pubblici e i controlli incrociati sui profili social dei sei minori.