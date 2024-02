Il Consiglio comunale di Brescia nega la commemorazione ad Alexei Navalny, l’opposizione: “Inspiegabile” La maggioranza dei consiglieri comunali di Brescia ha votato contro la proposta di commemorare con una manifestazione pubblica la morte di Alexei Navalny. Per l’opposizione si tratta di “una scelta inspiegabile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La maggioranza del Consiglio comunale di Brescia si è opposta alla commemorazione di Alexei Navalny con un minuto di silenzio e una fiaccolata. A renderlo noto sono i consiglieri dell'opposizione, dei gruppi Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Fabio Rolfi sindaco, con una nota: "Una scelta inspiegabile", hanno scritto, "che ancora una volta pone Brescia in contrasto con le posizioni atlantiste e con il collocamento europeo che la nostra città dovrebbe avere".

La proposta della commemorazione di Alexei Navalny

La proposta di dedicare una manifestazione pubblica e un minuto di silenzio alla memoria dell'oppositore politico al regime di Vladimir Putin era stata formalizzata in aula da Paolo Fontana, capogruppo di Forza Italia. Come riporta il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio, Roberto Rossini, aveva spiegato che "come tutti i casi che riguardano cittadini non bresciani, si passa da un accordo nella conferenza capigruppo".

Dopodiché la minoranza ha chiesto e ottenuto di mettere ai voti la proposta di commemorazione e tutti i consiglieri del Pd, della lista Civica Laura Castelletti, Brecia Capitale, Brescia Attiva e Sinistra a Brescia hanno votato contro.

La nota della minoranza

"Dopo la spaccatura della sinistra sul voto alla mozione contro l'antisemitismo oggi registriamo un'altra preoccupante posizione ufficiale della nostra città in materia di politica internazionale", hanno comunicato le opposizioni attraverso una nota. Secondo i consiglieri della minoranza, questa decisione metterebbe la città "in contrasto con le posizioni atlantiste e con il collocamento europeo che la nostra città dovrebbe avere".

Il dito è puntato contro la sindaca Castelletti: "Ormai sotto scacco di una sinistra estrema che fa andare Brescia nella direzione opposta rispetto al resto d'Europa", conclude la nota.