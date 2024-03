video suggerito

Il comico Max Angioni: “Il mercato immobiliare a Milano ha assunto aspetti quasi da psicosi” “Il settore casa a Milano ha assunto aspetti quasi da psicosi. Ho conosciuto queste figure mitologiche: gli agenti immobiliari”: a dirlo è il comico Max Angioni che vive in affitto in zona Stazione Centrale a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto Alessandro Bremec/LaPresse

"Il settore casa a Milano ha assunto aspetti quasi da psicosi. Ho conosciuto queste figure mitologiche: gli agenti immobiliari": a dirlo è il comico Max Angioni in un'intervista con il quotidiano Il Corriere della Sera. Originario di Como, vive in affitto in zona Stazione Centrale: "Se mi concentro nel weekend sento i bassi del locale sotto di qualche piano".

Prima però di addentrarsi sul tema affitti, ricorda una delle prime esibizioni al teatro Zelig in viale Monza a Milano: "Imitavo Valentino Rossi. Ricordo le facce degli autori, non sapevano dove guardare. silenzio. Aleggiavano pensieri tipo: speriamo che finisca presto". Dopo quel momento, è entrato all'Accademia del Comico e ha raggiunto il successo con Italia's Got Talent, Zelig, Lol fino ad arrivare alla conduzione del programma Le Iene.

Prima di trasferirsi nell'appartamento in zona Stazione Centrale, anche lui ha ricevuto proposte di alloggi improbabili a prezzi eccessivi: "Una volta arrivo e in cucina c’è una specie di cassetto alto una spanna e largo due. Chiedo: cosa è? Risposta: la lavastoviglie. Era la lavastoviglie più piccola del mondo, ci stava dentro un piatto. In compenso stava in bella vista sull’annuncio".

In un'altra occasione ha trovato il frigorifero in soggiorno. Oppure quando ha deciso prenderne in affitto una, ma l'agente immobiliare gli ha risposto affermando che fosse già stata venduta: "Ma che senso ha? Che bella la gita? E dire che eravamo ancora nell'ascensore, mica erano passati giorni".

Nonostante gli manchi il verde, afferma che "Milano è comoda, ha tutti i servizi – se vuoi mangiare ugandese lo trovi -, è piena di opportunità. È la città del lavoro, ti fa sempre stare sul pezzo. Però ogni tanto devo staccare anche da lei".