Il Cenacolo di Leonardo da Vinci aperto fino alle 22: le 17 date degli ingressi speciali Per 17 giorni da fine gennaio a luglio, il Cenacolo Vinciano rimarrà aperto fino alle 22. In due date, il biglietto avrà il costo simbolico di 1 euro.

A cura di Enrico Spaccini

L’Ultima Cena, Leonardo Da Vinci (foto da Facebook, Cenacolo Vinciano)

L'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci potrà essere ammirata anche di sera. Lo hanno annunciato Emanuela Daffra, direttrice regionale Musei Lombardia, e Silvia Zanzani, direttrice del Cenacolo Vinciano, spiegando come dall'ultimo giorno di gennaio fino a metà luglio sono previste 17 aperture straordinarie del museo di piazza Santa Maria delle Grazie di Milano. Tra queste, due avranno un costo simbolico di 1 euro.

"Questa estensione degli orari consentirà l'ingresso al museo a 420 visitatori per ognuna delle serate", ha affermato la direttrice Daffra, che ha spiegato come questa non è altro che una "tappa di un percorso che punta ad allargare i numeri di accesso ad un museo come quello del Cenacolo, che per necessità conservative impone limiti severi".

L'iniziativa è stata possibile grazie alla sponsorizzazione del concessionario dei servizi aggiuntivi del Museo con la collaborazione di American Express. Il Cenacolo Vinciano potrà essere visitato quindi anche nella fascia oraria 19-22, con l'ultimo ingresso alle 21:45. Inoltre, tra le 19:30 e le 21 sarà possibile anche usufruire del servizio visite guidate.

Le due date dal costo simbolico di 1 euro

Le due date in cui il biglietto costerà solo 1 euro sono il 6 aprile e il 2 maggio, entrambe simboliche. Nella prima, infatti, si celebrerà il Giovedì Santo, giorno in cui secondo quanto raccontato nei Vangeli Gesù celebrò l'Ultima Cena. Questa visita sarà riservata alle persone più fragili e ai loro accompagnatori. "È un modo ribadire l'attenzione per il sociale testimoniata dalla collaborazione con il carcere di Opera", commentano Daffra e Zanzani, "e il ruolo che i musei sono chiamati a svolgere all'interno della società invitando tutti a varcare le loro soglie".

La seconda, invece, è l'anniversario della morte di Leonardo. Il genio toscano, infatti, morì proprio il 2 maggio del 1519 nella francese Amboise, aveva 67 anni.

Da segnalare che l'apertura straordinaria del 3 marzo avverrà in occasione di MuseoCity, l'iniziativa promossa e coordinata dal Comune di Milano che vede coinvolte oltre 90 realtà museali della città. Per poter acquistare il proprio biglietto, si potrà fare a partire da 15 giorni prima di ciascuna data nel sito ufficiale.

Le 15 aperture straordinarie dalle 19 alle 22