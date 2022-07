“I vostri “Bro, Fra, Zio” ci hanno rotto il c***o”: discoteca chiude per la maleducazione dei clienti “Siamo stufi della vostra arroganza, della vostra maleducazione, della vostra supponenza. Ci avete rotto il c***o”. Con queste parole, la discoteca Village Summer Disco di Varese ha annunciato la chiusura su Facebook.

La mancanza di rispetto ha vinto ancora e, a perderci, sono tutti coloro i quali, tra dipendenti e clienti, non potranno più lavorare e divertirsi nella discoteca Village Summer Disco di Varese. I proprietari del locale hanno annunciato la sua chiusura su Facebook a seguito dei ripetuti episodi di arroganza e maleducazione che si sono succeduti nel corso delle varie serate.

La platea di ragazzi, diventati maggiorenni durante la pandemia, ha offerto fin troppi esempi di mancanza di rispetto e supponenza anche nei confronti dei buttafuori, dando origine a tafferugli spesse volte cercati. Così, la proprietà ha deciso di abbassare definitivamente la saracinesca e rimetterci ma guadagnarci in tranquillità. Sul profilo ufficiale Facebook della discoteca di Varese, si legge che "al di là di qualsiasi vostra invenzione, non abbiamo chiuso perché ci mancano i permessi o perché non funziona l’impianto. Abbiamo chiuso perché ci avete rotto il c***o!".

Il messaggio è rivolto proprio alla parte di clientela che non ha saputo comportarsi civilmente nel corso delle ultime settimane e ha toni particolarmente severi e piccati: "Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza, la vostra maleducazione la vostra ignoranza, la vostra mancanza di rispetto per chi lavora, il vostro tutto dovuto, le vostre attese al cancello per ore aspettando uno sguardo amico per non pagare, per bere gratis". "Siamo stufi – si legge ancora – del vostro ‘fammi il drink carico', il vostro ‘Bro', il vostro ‘Zio', il vostro ‘Fra' quando non sappiamo nemmeno chi siete".