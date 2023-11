Ha 50 litri di benzina nella vasca da bagno, denunciata: “È la scorta per quando salgono i prezzi” In provincia di Como, una donna di 77 anni è stata denunciata perché aveva diverse taniche di benzina in tutto l’appartamento.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di sabato 25 novembre, una donna è stata denunciata perché accusata di omessa denuncia di materie esplodenti o infiammabili. I fatti contestati risalgono alla giornata di sabato 25 novembre. I vicini di casa della pensionata, una 77enne che vive in un appartamento a Rovellasca (Como), hanno chiamato i carabinieri perché avevano avvertito un forte odore di benzina e si erano allarmati.

Trovate taniche di benzina in tutto l'appartamento

I militari di Lomazzo, insieme ai vigili del fuoco, sono così arrivati nell'edificio di piazza Risorgimento intorno alle 17.30. Sulla base di quanto riportato dal giornale QuiComo, la 77enne inizialmente era reticente: non voleva infatti aprire la porta né voleva fornire i suoi documenti. Alla fine, ha deciso di collaborare. I militari e i pompieri, una volta nell'abitazione, hanno trovato taniche di benzina ovunque.

Perché la 77enne teneva la benzina in casa

Nel bagno ne sono state trovate una da venti litri e tante altre da dieci. Il liquido era conservato senza alcuna misura di sicurezza: una situazione di estremo pericolo sia per la 77enne che per tutti i condomini. I vigili del fuoco, quindi, si sono attivati immediatamente per mettere in sicurezza l'intero palazzo. La benzina è stata sequestrata e portata via. Interrogata dagli investigatori, la pensionata si sarebbe giustificata affermando di acquistarla ogni volta che il prezzo scendeva.

L'obiettivo quindi era quello di avere le scorte per i momenti in cui i prezzi sarebbero saliti. La pensionata è stata denunciata in stato di libertà: adesso dovrà rispondere dell'accusa di non aver denunciare di possedere materie esplodenti o infiammabili.