Fiamme nel motore, aereo Ita Airways per Palermo rientra a Linate L’atterraggio di emergenza è stato causato dall’impatto con uno stormo di volatili. Illesi tutti gli 83 passeggeri, rimandati i decolli. Voli dirottati su Orio e Malpensa.

Il tragitto dell’aereo (da Twitter, Aeroporti Lombardi)

Un Airbus A320 di Ita Airways è stato costretto a rientrare all’aeroporto di Milano Linate, poco dopo essere decollato, per problemi dopo l’impatto in quota con uno stormo di volatili: la fiammata è stata notata anche dai passeggeri rimasti a terra. L'aereo AZ1765 in direzione Palermo (decollato alle 12.16) è atterrato senza problemi alle 12.42, dopo aver volato per un po' di tempo nell'area a sud di Milano per far fronte all'emergenza. Illesi tutti gli 83 passeggeri a bordo, compresi i membri dell'equipaggio: per loro sono un grande spavento. I decolli sono stati sospesi dalle 12.30 per eseguire tutti gli accertamenti necessari, e alcuni voli dirottati sui vicini Malpensa e Orio al Serio. Riprese le operazioni intorno alle 14.

(Articolo in aggiornamento)