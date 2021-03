in foto: Immagine di repertorio

Angelo Cocconi ha 73 anni, è un pensionato di Viadana – in provincia di Mantova – e si offre come volontario per dare un passaggio alle persone verso le strutture sanitarie: nella serata di lunedì 22 marzo è stato contattato da un ragazzo che gli ha chiesto di essere accompagnato in ospedale. Dopo averlo fatto salire in macchina, insieme a due amici, è stato rapinato e aggredito. I tre sono poi fuggiti e adesso i carabinieri sono alla loro ricerca.

La scusa utilizzata per incontrare il pensionato

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", l'uomo stava per andare a dormire quando alle 22 è stato telefonato da un giovane di Cizzolo, comune a pochi passi da Viadana. Il ragazzo gli avrebbe detto che un suo parente era stato ricoverato all'ospedale Oglio Po e il 73enne è così uscito da casa e raggiunto il giovane: "Io non lo conoscevo, ma aveva avuto il mio numero di telefono. Mi sono tolto il pigiama, erano ormai le 22, e sono partito. A Cizzolo – ha raccontato ancora al CorSera – ho caricato il ragazzo e due suoi amici".

L'aggressione e poi la denuncia

Una volta arrivati al piazzale, i ragazzi gli hanno chiesto – sostenendo che la fidanzata di uno di loro avesse avuto un malore – di tornare a Cizzolo. Una volta caricata anche lei in macchina, il signor Angelo decide di riaccompagnarli a casa. I giovani chiedono di essere portati in zona argine maestro dove poi è avvenuta la rapina. Uno di loro avrebbe preso un coltello e gli avrebbe chiesto di dargli tutto ciò che aveva. Lo hanno poi preso a pugni e calci e lo hanno lasciato in strada portando via la macchina. Il 73enne si è così recato dai carabinieri di Viadana dove ha sporto denuncia. Portato in ospedale è stato medicato per l'occhio nero e due costole incrinate. E mentre i carabinieri hanno iniziato le indagini per trovare il gruppo, è iniziata una gara di solidarietà: l'obiettivo è comprare una macchina nuova per il pensionato.