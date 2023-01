Gianluca Vialli, domani lutto cittadino a Cremona: la Cremonese in campo con la maglia in suo onore La Cremonese affronterà domani l’Hellas Verona con speciali maglie dedicate a Gianluca Vialli, successivamente messe all’asta per beneficienza. In città bandiere a mezz’asta e l’osservanza di un minuto di silenzio alle 12. Il sindaco Galimberti: “Vedremo se intitolare lo stadio Zini a questo campione di vita e di sport”

"Ciao Luca". Poche e semplici parole, quelle della Cremonese, per dire addio a Gianluca Vialli, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Sono stampate sulla speciale maglietta che i giocatori del club grigiorosso indosseranno domani in campo contro l'Hellas Verona, in onore del loro giocatore più indimenticabile. Per la stessa giornata di domani, quando in Inghilterra si terranno i funerali del campione, il sindaco Gianluca Galimberti ha proclamato il lutto cittadino in tutta la città di Cremona.

La speciale maglietta della Cremonese in onore di Gianluca Vialli

"Domani, lunedì 9 gennaio, Gianluca Vialli scenderà in campo con noi. Luca sarà presente nei nostri cuori e sulla nostra maglia: la sua maglia". Una t-shirt che lo ritrae giovane attaccante della Cremonese nei primissimi anni Ottanta, maglia grigiorossa e la testa di riccioli arruffati. "L’ultima volta che Vialli scese in campo allo Zini fu durante la partita del Centenario, giocata il 24 marzo del 2003: la divisa di quell’epico undici, che oltre a lui schierava anche Cabrini, Lombardo, Beppe Favalli e Rampulla era biancolilla, i colori delle radici della nostra storia", scrive il club calcistico cremonese che vide esordire un diciannovenne Gianluca Vialli, dopo i primi calci all'oratorio della città Cristo Re e tra le fila del Pizzighettone. "La Cremo affronterà l’Hellas Verona con una speciale maglia con l’immagine di Vialli e la scritta “Ciao Luca” presenti sulla manica sinistra. Nei giorni successivi le maglie commemorative indossate nell’occasione dai grigiorossi finiranno all’asta (le modalità saranno rese note prossimamente) e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro".

La titolazione dello stadio Zini a Gianluca Vialli

Un atto di beneficienza, e un omaggio pieno di commozione allo sportivo che, pur vivendo ormai da decenni a Londra, ha tifato in casa per la sua "Cremo" fino a pochi mesi prima della morte. Che si conclude con queste poche e dense parole:"Luca con noi, per sempre". E non solo. "Con la famiglia, la U.S. Cremonese e i tantissimi che si stanno mobilitando, nei prossimi giorni approfondiremo altre iniziative, tra cui anche l’intitolazione dello stadio Zini, per ricordare questo campione di sport e di vita", si fa avanti il sindaco Gianluca Galimberti. Che così ha ricordato Gianluca Vialli: "Una gentilezza accogliente, un garbo signorile e buono. Nel cuore dei cremonesi".

Il lutto cittadino nella città di Cremona

Intanto, richiesto a gran voce dai cittadini di Cremona, è arrivato anche l'annuncio ufficiale del lutto cittadino. Per l'intera giornata di domani 9 gennaio le bandiere civiche sugli edifici pubblici verranno esposte a mezz'asta in segno di lutto, mentre alle ore 12 verrà osservato un minuto di silenzio negli uffici pubblici. Nell'ordinanza il sindaco invita la cittadinanza, le organizzazioni sociali, culturali, commerciali, produttive e i titolari di pubblici esercizi e attività private di ogni genere a promuovere momenti di silenzio, di raccoglimento e di ricordo. Alle 18.30, infine, nella parrocchia cremonese di Cristo Re che ha visto Gianluca tirare i primi calci a un pallone verrà celebrata una messa in suffragio del campione di fama internazionale, ma con Cremona sempre nel cuore.