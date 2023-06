È stato ritrovato Paolo Talloncini, il 46enne che si era allontanato con il suo cane Charlie 7 giorni fa Paolo Talloncini era scomparso da lunedì 5 giugno insieme al suo cane Charlie. Il 46enne è stato ritrovato dopo una settimana in buona salute.

A cura di Enrico Spaccini

È stato ritrovato Paolo Talloncini, il 46enne di Cinisello Balsamo (nella Città Metropolitana di Milano) che lo scorso 5 giugno si era allontanato con il suo cagnolino Charli. L'Associazione Penelope Lombardia aveva lanciato un appello lo scorso sabato, 10 giugno, attraverso i suoi canali social fornendo anche una breve descrizione di Talloncini.

La notizia del ritrovamento è arrivata nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno. Sia il 46enne che il suo cane sono stati rintracciati e sono in buona salute.

L'allarme della scomparsa di Talloncini

Erano stati alcuni colleghi di Talloncini a lanciare l'allarme della sua scomparsa. Il 46enne lavora come manutentore in una scuola di Cinisello Balsamo e lo scorso lunedì 5 giugno aveva del lavoro da svolgere. Tuttavia, quel giorno non si era presentato.

L'ultimo che aveva parlato con lui era stato appunto un collega di lavoro la sera del 4 giugno. Poi nessuna notizia. Talloncini aveva anche lasciato bancomat e cellulare a casa, perciò rintracciarlo era ancora più difficoltoso. Inoltre, nessuno poteva avere certezza di quali abiti indossasse al momento dell'allontanamento.

Gli elementi che hanno permesso il ritrovamento del 46enne e del cane Charlie

Le uniche informazioni per la sua identificazione erano, oltre alla foto, quelle che derivavano dalla sua descrizione. Alto 1 metro e 75, peso di 80 chilogrammi, capelli rasati e occhi castani.

Dopo una settimana, comunque, sia Talloncini che Charlie, un cane di piccola taglia bianco e marrone, sono stati ritrovati. L'Associazione Penelope ne ha dato conferma ancora una volta attraverso i suoi canali social, assicurando che entrambi sono in buone condizioni di salute.