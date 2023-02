È scontro tra Milan e Inter sul nuovo Stadio San Siro: cosa sta succedendo Milano e Inter sono quasi al punto di rottura sul progetto del nuovo Stadio San Siro: colpa anche del Comune di Milano che ha continuato a chiedere rinvii sul progetto.

A cura di Giorgia Venturini

L'accordo di un nuovo stadio condiviso tra Milano e Inter sembra sfumare sempre di più con il passare dei mesi. A spazientire i due club di calcio non sono state solo le loro politiche interne, ma soprattutto – stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport – i continui rinvii del progetto da parte del Comune di Milano per avere il via libera sul progetto definitivo.

I problemi attorno al nuovo stadio San Siro

Il progetto per un nuovo stadio è stato presentato congiuntamente da Milan e Inter a Palazzo Marino nel luglio del 2019. Il costo previsto era di circa 1,2 miliardi di euro. A distanza di tempo però l'incognita resta sempre se abbattere completamente lo stadio oppure puntare a una ristrutturazione della già esistente struttura, come vorrebbero parte dei tifosi.

E se la soluzione fosse la prima i dirigenti del Milan hanno aperto alla possibilità di realizzare da soli un loro stadio di proprietà lontano da San Siro, c'è chi parla di Sesto San Giovanni, San Donato o l'ippodromo La Maura e Rozzano. Certo è che uno stadio moderno, e soprattutto di proprietà, è quello che manca a entrambe per avvicinarsi ai ricavi economici delle grandi squadre europee. Ma le due squadre sarebbero in grado di accollarsi tali costi se decidessero per una corsa in solitaria?

La presa di posizione delle due squadre di calcio

La possibilità che i rossoneri si dissocino dall'accordo iniziale ha innervosito invece le alte cariche dell'Inter: "Dal club della famiglia Zhang filtra una fortissima irritazione, un fastidio evidente per come nelle ultime settimane il tema nuovo stadio di Milano sia stato affrontato in pubblico e sulla stampa dal Diavolo". Per l'Inter infatti non ci dovrebbero essere alternative possibili al primo progetto e quindi all'area San Siro che ha l'assoluta priorità. Se però la società rossonera dovesse definitivamente scegliere per un suo esclusivo campo da gioco, lo stesso dovrà fare l'Inter. A questo punto anche i rossoneri abbandoneranno il Meazza e cercheranno casa altrove.