Detenuto esce dal carcere per fare volontario, ma evade: ricercato Un detenuto è evaso dal carcere di Monza dopo che era andato a svolgere un’attività di volontariato: gli mancavano solo venti giorni per finire di scontare la sua pena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un detenuto di trent'anni è evaso dal carcere di Monza. L'uomo era uscito dall'istituto penitenziario per fare volontariato, ma non è più tornato. Le forze dell'ordine lo stanno cercando. Non è ancora chiaro come possa essere fuggito.

Stando a quanto riportato dal giornale MbNews, il trentenne è ammesso al regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 21. Nella giornata di ieri, giovedì 23 maggio, gli è quindi stato concesso – come nei due giorni precedenti – di allontanarsi dalla struttura per andare a svolgere un'attività di beneficenza.

Al terzo giorno di permesso non è rientrato e ha fatto perdere le sue tracce. Non è chiaro come sia potuto scappare se, nei giorni precedenti, avesse studiato un percorso per capire come scappare. Dagli approfondimenti è emerso che era stato appena trasferito da un altro carcere e, inoltre, gli mancavano solo venti giorni per scontare definitivamente la pena.

Attualmente stava beneficiando di un programma di reinserimento lavorativo che, quindi, prevede l'uscita dall'istituto durante il giorno per svolgere attività alternative. Ha quindi l'obbligo di rientrare alla fine della giornata. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'evaso. Hanno controllato e perlustrato tutte le aree circostanti e il percorso fatto per capire e comprendere come possa aver fatto e se, soprattutto sia stato aiutato da qualcuno o si stia nascondendo.