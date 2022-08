Da domani disponibile il vaccino contro il vaiolo delle scimmie in Lombardia: quando e come prenotarsi In Lombardia al via da domani la campagna vaccinale contro la diffusione del vaiolo delle scimmie: pronte 2mila dosi di vaccino Jynneos. A partire dalle ore 12 sarà possibile prenotarsi sul portale della Regione.

La Regione Lombardia ha finalmente disposto le linee guida per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie. Insieme a Lazio, Emilia Romagna e Veneto è stata infatti contrassegnata come regione a rischio: qui infatti ad oggi si registrano almeno 269 casi di vaiolo delle scimmie.

Per questo da domani partirà la campagna vaccinale, con già 2mila dosi pronte per essere somministrate ai lombardi. Da mercoledì 10 agosto sarà così possibile prenotarsi, a partire dalle ore 12, sul portale regionale per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie: qui il link per accedere al servizio.

Le prime dosi di vaccino Jynneos verranno inoculate ai soggetti maggiormente esposti al rischio del contagio.

Chi può fare il vaccino contro il vaiolo delle scimmie: i soggetti a rischio

Il criterio di ripartizione delle 2mila dosi sul territorio regionale segue l'andamento dell'epidemia, con il 70 per cento dei casi residenti a Milano.

L'offerta è indirizzata al personale di laboratorio con possibile esposizione diretta al virus e a persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), che hanno recentemente avuto più partner sessuali e avuto i seguenti comportamenti a rischio:

– partecipazione a eventi di sesso di gruppo

– partecipazione a incontri sessuali in locali, club, cruising, saune

– recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell'ultimo anno)

– abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche.

È escluso chi ha già ricevuto una dose di vaccino.

Indicativamente, secondo le direttive regionali, sono da accettare solo vaccinandi con età inferiore ai 45 anni.

Vaiolo delle scimmie in Lombardia, quando e come prenotare il vaccino

Prima della vaccinazione un medico effettuerà l'anamnesi per verificare la presenza di controindicazioni e la rispondenza ai requisiti definiti dal Ministero della Salute per la vaccinazione, in base alle dichiarazioni del soggetto.

La dose di vaccino sarà poi disponibile da domani sul portale di Regione Lombardia.

Dove fare il vaccino contro il vaiolo delle scimmie in Lombardia

Le 2mila dosi a disposizione della Regione saranno così distribuite:

IRCCS Policlinico Milano, 280

ASST FBF Sacco, 280

ASST Santi e Paolo, 280

ASST Niguarda, 240

IRCCS San Raffaele, 280

IRCCS San Matteo Pavia, 140

ASST Spedali Civili di Brescia, 100

ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 140

ASST Monza, San Gerardo, 140

ASST Sette Laghi – Ospedale di Circolo di Varese, 120.

Come funziona il vaccino contro il vaiolo delle scimmie

Il vaccino Jynneos contro il vaiolo delle scimmie sarà disponibile in Lombardia da domani mercoledì 10 agosto. Sarà sufficiente una sola dose.

Le somministrazioni saranno eseguite negli ambulatori per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse.

"Ma oltre all'azione di profilassi", avverte la vicepresidentessa e assessora al Welfare Letizia Moratti, "attraverso la vaccinazione che partirà con le prime 2mila dosi, per controllare la diffusione dei contagi sarà importante l'azione di informazione su eventuali comportamenti a rischio e le precauzioni da prendere a livello individuale".