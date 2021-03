In Lombardia sono 6.262 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 60.954 tamponi effettuati. Lo certifica l'ultimo bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a oggi venerdì 12 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Aumentano i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 5.849 casi su 62.222 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 7.229.002 tamponi tra test molecolari e antigenici. Aumentano i decessi: da ieri sono stati registrati altri 89 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 29.093 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 81.

Aumentano i ricoveri negli ospedali della Lombardia

La situazione negli ospedali lombardi è da giorni in peggioramento. Salgono in modo significativo i ricoveri in ospedale: sono 5.909 (+191) le persone ricoverate con sintomi nei reparti Covid (ieri erano 5.718, in aumento di 134 pazienti). Aumenta il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 667, ovvero 22 in più rispetto a ieri quando erano 645 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 535.077.

I contagi nelle province Lombarde

La mappa relativa ai nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde fotografa una situazione difficile soprattutto nel Milanese e nel Bresciano, dove nelle ultime settimane si è concentrato il maggior numero di contagi. Sono 1.617 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano e 1.118 in provincia di Brescia. Per quanto riguarda le altre province, sono 449 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 610 in quella di Varese, 507 in quella di Como e 348 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 467 nuovi contagi, mentre sono 197 quelli a Lecco e 90 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 250, in provincia di Mantova ci sono stati 382 casi, 96 casi infine in provincia di Sondrio.

Lombardia in zona rossa da lunedì 15 marzo

A partire da lunedì 15 marzo la Lombardia torna in zona rossa. A pesare sulla decisione il peggioramento dei dati: dall'indice di contagio Rt al numero di contagi ogni 100.000 abitanti fino alla classificazione di rischio, alto, della regione. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal presidente della Regione Attilio Fontana.