Come richiedere la tessera elettorale a Milano per le elezioni del 25 settembre Le elezioni politiche 2022 si svolgeranno domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. Qui tutte le istruzioni, gli indirizzi e gli orari degli uffici per richiedere il rilascio della tessera elettorale nel Comune di Milano.

A cura di Fabio Pellaco

Per votare alle elezioni politiche del 25 settembre sarà essenziale presentarsi al seggio con tessera elettorale e documento d'identità alla mano. Ma cosa fare se ci si accorge all'ultimo momento di aver smarrito la tessera elettorale oppure di aver terminato gli spazi disponibili per la convalida del voto?

Il Comune di Milano ha comunicato le modalità di rilascio delle tessere elettorali e gli orari degli uffici comunali che effettueranno aperture straordinarie durante tutto il fine settimana della tornata elettorale, compreso il giorno delle elezioni.

Il duplicato della tessera elettorale può essere richiesto per esaurimento degli spazi disponibili, per il deterioramento della scheda oppure perché smarrita o sottratta.

Gli uffici saranno aperti senza necessità di prenotare un appuntamento e solo per le prestazioni direttamente connesse alle esigenze elettorali. Il servizio è offerto solo all'elettorato residente a Milano e solo per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte d'identità per votare alle elezioni.

Elezioni 25 settembre, come richiedere la tessera alettorale a Milano

Per richiedere il duplicato della tessera elettorale a Milano, nei giorni immediatamente a ridosso delle elezioni, occorre presentarsi presso gli uffici comunali deputati al servizio elettorale con i documenti richiesti per il rilascio della scheda.

Il Comune di Milano ha comunicato che ai seggi non sarà prevista la presenza di addetti comunali autorizzati al rilascio di tessere elettorali o di altri documenti personali.

Dove richiedere la tessera elettorale a Milano e nei municipi: gli orari

Durante il fine settimana elettorale, gli uffici comunali saranno a disposizione degli elettori che dovranno chiedere il duplicato di tessere elettorali e carte d'identità.

L'Ufficio Elettorale di via Messina, 52 sarà aperto per il solo rilascio di tessere elettorali e certificati di iscrizioni nelle liste elettorali con i seguenti orari:

fino a sabato 24 settembre: dalle 08:30 alle 19:00

domenica 25 settembre: dalle 07:00 alle 23:00

Il Salone anagrafico di via Larga, 12, situato nel territorio del Municipio 1, sarà aperto per il solo rilascio di tessere elettorali e carte d'identità con i seguenti orari:

fino a sabato 24: dalle 08:30 alle 19:00

domenica 25 settembre: dalle 07:00 alle 23:00

Sarà possibile richiedere il rilascio di tessere elettorali e carte d'identità anche nelle sedi anagrafiche decentrate presenti nei vari municipi che saranno aperte solo nei giorni di sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

Questi gli indirizzi delle sedi anagrafiche decentrate:

Municipio 2 – via Padova, 118

Municipio 3 – via Sansovino, 9

Municipio 4 – via Oglio, 18

Municipio 5 – viale Tibaldi, 41

Municipio 6 – viale Legioni Romane, 54

Municipio 7 – piazza Stovani, 3

Municipio 8 – piazzale Accursio, 5

Municipio 9 – largo De Benedetti, 1

I documenti da presentare per richiedere la tessera elettorale

Per richiedere il duplicato della tessera elettorale a Milano occorre compilare l'apposito modulo presente sul sito del Comune e presentarlo agli uffici incaricati per il rilascio unitamente a un documento d'identificazione in corso di validità.

Gli altri documenti da presentare variano a seconda del caso specifico: