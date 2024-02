Colpito alla testa con una bottiglia durante una lite in un locale: uomo in ospedale con un trauma cranico Un uomo di 42 anni è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico: è stato colpito alla testa con una bottiglia durante una lite scoppiata all’interno di un locale in Porta Venezia a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Serata di paura per un uomo di 42 anni in zona Porta Venezia a Milano. Stando alle prime informazioni, l'uomo è stato colpito alla testa con una bottiglia verso l'una di notte scorsa in un locale di via Malpighi. Chi sia l'aggressore è ancora tutto da chiarire, così come il movente alla base di un simile gesto.

Sembra però che verso tarda sera sia scoppiata una lite tra più persone all'interno del locale. Tutto sarebbe degenerato fino all'intervento dei sanitari e dei carabinieri. I medici del 118 hanno infatti soccorso il 42enne sul posto per poi trasportarlo all'ospedale Niguarda di Milano per un trauma cranico. L'uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma le sue condizioni di salute sono ancora da accertare.

Sull'accaduto indagano i carabinieri: fondamentale saranno i racconti dei testimoni presenti e le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona.