Chiara King in viaggio a Milano: "Molestata 7 volte in mezz'ora, mi è successo solo qui. Ragazze, come fate?" Chiara King era in viaggio a Milano e su Tik Tok denuncia: "Sette uomini mi hanno fatto catcalling nell'arco di trenta minuti. Ragazze ditemi: come affrontate voi questa situazione?".

A cura di Fabrizio Capecelatro

"Non ho ricevuto molte volte catcalling nella mia vita e sono stata in tantissimi posti nel mondo, ma a Milano avete vinto: siete nella posizione numero uno". È questa la denuncia che ha fatto sul suo profilo Tik Tok, seguito da oltre 4 milioni di persone in tutto il mondo, Chiara King. L'influencer era infatti in viaggio a Milano e ha ricevuto molestie verbali da ben sette uomo durante una breve passeggiata in centro.

Ma è direttamente lei a raccontarlo in un video che sta girando molto sui social: "All'improvviso non uno, non due, ma sette uomini mi hanno fatto catcalling nell'arco di trenta minuti". Poi Chiara King specifica, senza che ce ne sia bisogno di farlo: "Trenta minuti nei quali indossavo una gonna cargo e una giacca di pelle, perché a Milano si gela e il mio viso era letteralmente l'unica cosa visibile". Lo dice per prevenire eventuali e inacettabili speculazioni, che comunque non giustificherebbero questi comportamenti.

La ragazza poi chiarisce: "Non fraintendetemi: all'inizio ho pensato fosse una cosa carina. Sapete, un po' di attenzioni, magari ero particolarmente carina e invece no, non sono speciale. Ho visto tutte le altre ragazze e mi hanno detto che è successo anche a loro". A conferma di come questi atteggiamenti sessisti siano, purtroppo, molto spesso la normalità, a cui tristemente molte donne italiane si sono abituate.

Eppure questi sette episodi, stando al suo racconto su Tik Tok, non sono neanche gli unici che le sono capiti: "Ero fuori dal Duomo di Milano e un ragazzo si è avvicinato a me, senza alcuna vergogna mi ha chiesto ‘Posso chiederti di uscire?'. Io ho risposto di no, che sono fidanzata. E lui: ‘Ah ok, nessun problema, ma posso avere il tuo account Instagram?‘. E io ero tipo: ‘Lo sapevo, lo sapevo'".

"A dirla tutta, ci sto ridendo su quanto mi è accaduto ma è stato così ‘intenso'", conclude Chiara King, che poi domanda: "Cos'hanno che non questi ragazzi di Milano? Ragazze, per favore, ditemi: come affrontate voi questa situazione? Come vi comportate? Fate finta di non vederli e andate dritte per la vostra strada? O vi fermate a parlare con loro? Perché all'inizio può sembrare simpatico, ma dopo un po' diventa fastidioso e vorresti solo che ti lasciassero in pace".