Chi sono le sei miliardarie milanesi tra le donne più ricche d’Italia (e del mondo) Sono Miuccia Prada con 5,1 miliardi di euro, Nicoletta Zampillo con 3,6 miliardi, Susan Carol Holland con 2,9 miliardi, Marina Caprotti e Alessandra Garavoglia con 2,8 miliardi, Marina Berlusconi con 1,7 miliardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marina Caprotti; Miuccia Prada; Marina Berlusconi

Vantano patrimoni complessivi da far girare la testa, per miliardi e miliardi di euro. Sono sei le milanesi che figurano nella classifica delle donne più ricche d'Italia e del mondo: si tratta (in ordine di fortuna) di Miuccia Prada con 5,1 miliardi di euro, Nicoletta Zampillo con 3,6 miliardi, Susan Carol Holland con 2,9 miliardi, Marina Caprotti e Alessandra Garavoglia con 2,8 miliardi, Marina Berlusconi con 1,7 miliardi.

A svettare sull'elenco stilato dalla società di brokeraggio City Index sulla base dei dati raccolti da Forbes è Miuccia Prada, stilista e regina dell'impero legato alla celebre maison di alta moda.

Segue Nicoletta Zampillo ossia la vedova Del Vecchio, moglie del defunto fondatore di Luxottica: alla morte del patron del colosso mondiale degli occhiali alla donna è stato assegnato il 25 per cento di Delfin, la holding con sede in Lussemburgo a cui fa capo il gruppo, mentre ai sei figli il 12,5 ciascuno.

Un'altra milanese in testa alla classifica, nonostante il nome britannico, è la presidente di Amplifon Susan Carol Holland, al vertice dell’azienda fondata dal padre nel 1950. Ha iniziato la propria carriera come logopedista al Policlinico di Milano, per poi dedicarsi completamente alle attività imprenditoriali di famiglia.

A farle compagnia, poi, c'è la figlia del fondatore di Esselunga Bernardo Caprotti, Marina: alla morte del padre, avvenuta nel 2016, ha ereditato insieme alla madre Giuliana Albera il 70 per cento della holding che controlla anche la catena di supermercati più famosa d'Italia, mentre agli altri figli avuti dalla prima moglie, Giuseppe e Violetta, il restante 30 per cento.

E ancora troviamo Alessandra Garavoglia, sorella di Luca e dirigente del Gruppo Campari, una delle più grandi società al mondo di bevande alcoliche che controlla, oltre a Campari, anche Skyy Vodka, Wild Turkey, Aperol.

A chiudere l'elenco delle super ricche d'Italia e del mondo con base a Milano, ovviamente, non poteva mancare che lei: la figlia dell'ex premier di Forza Italia Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Arnoldo Mondadori Editore. Nonché favorita, insieme al fratello Piersilvio, dall'eredità del padre appena scomparso.