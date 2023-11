Chi è Claudio Sgaraglia, il nuovo prefetto di Milano Claudio Sgaraglia sarà il nuovo prefetto di Milano. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei ministri. Sgaraglia sostituirà Renato Saccone.

Il nuovo prefetto di Milano è Claudio Sgaraglia. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei ministri che si è svolto nella giornata di oggi, lunedì 27 novembre ed è arrivata su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sgaraglia sostituirà Renato Saccone.

Nato a Roma a marzo 1960, Sgaraglia è laureato in giurisprudenza. È abilitato all'esercizio della professione di avvocato e può insegnare sia materie giuridiche ed economiche. Ha ottenuto il diploma per il corso di perfezionamento in studi internazionali che gli è stato rilasciato dalla società italiana per l'organizzazione internazionale.

Nel 1987 si è occupato della gestione del personale della carriera prefettizia alla direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale. Nel 1997, precisamente a marzo, è stato impegnato in missione a Brindisi. Nel comune pugliese si è occupato delle esigenze "connesse all'emergenza albanesi". A febbraio 2008 è arrivata la nomina da subcommissario della provincia di Roma.

A giugno dello stesso anno è stato destinato al Gabinetto del Ministro. Ad aprile 2010 è diventato subcommissario al comune di Latina. Nel 2010 è stato nominato prefetto e ha svolto le funzioni di vice capo di gabinetto del ministero dell'Interno e ha avuto l'incarico di coordinare le attività inerenti "agli uffici internazionali".

Nel gennaio 2012 è diventato vice capo Dipartimento per espletare le funzioni "vicarie presso il dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile" e per le risorse strumentali e finanziarie. A settembre 2015 ha assunto la funzione di reggente "della direzione centrale per le Risorse umane" nello stesso dipartimento.

Fa parte anche del consiglio superiore dei lavori pubblici e del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. È componente di questo consiglio in rappresentanza del ministero dell'Interno. Dal 2018 al 2020 è stato prefetto di Perugia. Sempre nel 2020 è stato nominato capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali e adesso è arrivata la nomina a prefetto di Milano.