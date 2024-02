Cede la parte del tetto su cui cammina e precipita per diversi metri: soccorso un operaio Un operaio di 69 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale dopo essere caduto dal tetto dove stava lavorando a Casaletto Vaprio, in provincia di Cremona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Paura per un operaio di 69 anni a Casaletto Vaprio, in provincia di Cremona. Verso le 7.30 era al lavoro nella ditta Vancom Imballaggi, dove per conto di una ditta estera era impegnato in alcuni lavori di ripristino della copertura del tetto, quando è precipitato per 10 metri. Stando alle prime informazioni avrebbe ceduto il plexiglas su cui stava camminando. Fortunatamente nonostante la caduta per diversi metri, il 69enne non è in pericolo di vita.

Subito i colleghi hanno allertato il personale sanitario del 118: in poco tempo i medici hanno soccorso sul posto l'operaio prima del trasferimento in ambulanza al Policlinico di Milano dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sul posto in poco tempo sono arrivati anche i carabinieri di Crema e gli addetti di Ats Valpadana che eseguiranno tutti i rilievi e le verifiche per capire l'esatta dinamica dei fatti.