Una nuova variante del virus Sars-CoV-2, simile a quella inglese ma precedente a quella scoperta a Londra, è stata isolata nei laboratori dell'ospedale di Brescia. Lo ha annunciato il professor Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, ordinario di Microbiologia all'Università degli Studi di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia degli Spedali Civili.

Nuova variante Covid scoperta a Brescia: "È precedente a quella inglese"

La variante "italiana" del virus è stata individuata ad agosto su un paziente asintomatico, che era alle prese da mesi con il covid. "In Italia potrebbe circolare una variante del virus simile a quella inglese. Ma che per tempi può essere considerato un virus antenato di quello inglese", ha aggiunto il ricercatore. Come quella britannica, anche questa presenta la mutazione della proteina Spike, che il virus usa per attaccare il recettore presente sulle cellule bersaglio, precisamente in posizione 501. Il virologo ha chiarito che "stiamo lavorando per capire se il vaccino sia in grado di neutralizzare anche questa variazione".

Pregliasco: Studio importante per verificare efficacia del vaccino

Per il virologo Fabrizio Pregliasco, lo studio italiano permette di ipotizzare che "la variante inglese" del coronavirus "magari non è neanche nata in Inghilterra, ma in Gran Bretagna sono solo riusciti a individuarla per primi. Studiare le varianti è importante e questi studi di notevole valore per la capacità tecnica dei colleghi mostrano che bisogna andare in questa direzione velocemente per verificare anche l'efficacia del vaccino.

I casi lombardi di virus "inglese"

Intanto restano sotto monitoraggio le due persone positive alla variante inglese in Lombardia. "Sono state individuate nell'area dell'Insubria e sono state processate dal San Matteo di Pavia", ha ricordato l'assessore al welfare di regione Lombardia, Giulio Gallera. "La situazione va tenuta sotto controllo, abbiamo subito individuato le persone e le abbiamo messe in isolamento. Le stiamo controllando e speriamo che non si diffonda".