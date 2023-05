Candidata alle elezioni comunali mostra un tatuaggio neofascista: scoppia la polemica La candidata di centrodestra Marialuisa Panara per le elezioni a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, è al centro di alcune polemiche per un suo tatuaggio “Sieg Heil”, ovvero il “saluto alla vittoria” della Germania nazista.

A cura di Giorgia Venturini

Polemica sulla candidata di centrodestra Marialuisa Panara per le elezioni a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Sul territorio la candidata per la lista di centrodestra LeAli per Lonate (FdI, Lega, Fi, Udc) – che sostiene la candidata leghista Elena Carraro – è nota per la sua vicinanza agli ambienti di estrema destra di Varese. A confermare queste sue "amicizie" sarebbe anche quel tatuaggio con la scritta "Sieg Heil", ovvero il "saluto alla vittoria" della Germania nazista.

Sul web sono circolate le immagini del tatuaggio di Panara, ma poi tutte sono scomparse. Dopo le polemiche scoppiate sul territorio Francesco Carbone, segretario della sezione locale di FdI a Lonate Pozzolo, ha tenuto a precisare che la candidata non è esponente di Fratelli d'Italia (ma della Lega).

Le parole del centrodestra

La coalizione del centrodestra ha fatto uscire un comunicato precisando che "Elena Carraro e tutti i componenti della lista LeAli per Lonate ripudiano ogni forma di estremismo, razzismo ed istigazione all'odio", come riporta La Repubblica. Fratelli d'Italia ha precisato che "bisogna parlare di contenuti e bisogni dei cittadini e non di tatuaggi". Intanto il sindaco uscente Nadia Rosa, continua a chiedere chiarimenti e spiegazioni.

In un post sui social la candidata Panara si presenta così: "Sono Marialuisa Panara, classe 1981. Lavoro come responsabile di punto vendita dopo aver conseguito il diploma in grafica pubblicitaria. Lonate è la mia città; qui sono nata e cresciuta, cosi come ha fatto la mia famiglia per generazioni. Sono convinta che il nostro paese meriti di più; vederlo spegnersi lentamente mi spezza il cuore. Ci meritiamo una Lonate più vivibile, più dignitosa e più sviluppata.Questo paese ha grandi potenzialità, che devono essere valorizzate e rese disponibili a tutta la cittadinanza. Questa mia convinzione mi ha spinta a candidarmi per le prossime elezioni". Dovrà chiarire meglio però quel suo tatuaggio.

Le parole della candidata del centrosinistra Nadia Rosa

A Fanpage.it la sindaca uscente e candidata del centrosinistra Nadia Rosa precisa: "Abbiamo una costituzione antifascista e viviamo in una repubblica antifascista. Ritengo che portare un tatuaggio del genere sia grave e scandaloso. Ancora più grave è sottrarsi alle richieste di chiarimenti presentate in più sedi al candidato sindaco della Lega Elena Carraro in merito a questa situazione. Il suo commento è stato buttarla in ridicolo o dichiararsi nauseata delle polemiche. Francamente io sono nauseata dall'ideologia nazifascista che quel tatuaggio promuove".