Ballerina di 17 anni con la sindrome di down si esibisce su TikTok e viene insultata e derisa Giada è campionessa di ballo e da qualche tempo pubblica i video delle sue coreografie su TikTok, ma un gruppo di hater la riempie di insulti e sfottò.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Giada Canino (da Facebook)

Giada Canino non è soltanto una ragazzi di 17 anni a cui piace ballare. Anche se già solo questo basterebbe perché possa pubblicare i video dei suoi balletti su TikTok, senza che nessuno le dica niente. Giada è anche campionessa italiana e regionale di danza sportiva, ha vinto decine di coppe e medaglie e nel 2025 rappresenterà l’Italia ai Mondiali Special Olympics di Torino. Questo dimostra che sa anche ballare molto bene. Eppure viene costantemente insultata da un gruppetto di cybebulli, perché ha la sindrome di down.

I video di Giada su TikTok

Sono mesi ormai che Giada, quasi quotidianamente, mette in mostra le sue coreografie su TikTok, come fanno molte sue adolescenti. E, nel corso del tempo, ha anche raggiunto non pochi follower, ma purtroppo fra questi ci sono alcuni che continuano a denigrarla.

Spesso gli insulti sono anche molto difficile da mandar giù senza restarci male, perché profondamente offensivi e stupidi. Non a caso sono tutti pubblicati da individui che si nascondono dietro nickname e account fake, perché – a differenza di Giada che giustamente mostra la sua arte in pubblico – non ci mettono neanche la faccia.

Leggi anche Ragazzino di 17 anni si schianta con uno scooter: rischia di perdere una gamba

Lo sdegno del padre

In un video pubblicato sempre su TikTok Giada chiede al padre perché è diventata, senza né colpa né motivo, vittima degli hater. E papà Elio dà una grande lezione a tutti.

"Divertiti a fare i tuoi video e fregatene di quello che dice la gente. Anche perché chi ti scrive sono dei mocciosini, che si permettono il lusso di prenderti in giro", dice Elio alla figlia.

"Noi genitori facciamo tanti sacrifici – aggiunge l'uomo rivolgendosi direttamente agli hater – per mandare avanti i nostri figli, farli rispettare. E voi vi mettete su TikTok a scrivere queste cavolate? Ma i vostri genitori cosa vi hanno insegnato?".

Papà Elio fa di tutto per sostenere e difendere sua figlia e, a questo punto, dovremmo aiutarlo un po' tutti dimostrando a Giada quanto apprezziamo la sua danza.