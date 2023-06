Blackout a Milano stasera 27 giugno: cosa sta succedendo È blackout a Milano nella serata di martedì 27 giugno, dove alcuni quartieri sono rimasti senza corrente per ore: il sovraccarico di energia è dovuto alle ondate di caldo in città, e al conseguente utilizzo massiccio di condizionatori d’aria.

Foto di repertorio

Blackout dell'energia elettrica a Milano stasera 27 giugno nella parte Est e Nord della città: dalle 20 in poi pezzi di quartieri tra Città Studi, Lambrate e Precotto-Gorla sono rimasti al buio per molte ore, così come Isola, Marche e Bicocca; segnalazioni arrivano persino dalla zona del Vigentino e dai dintorni di via Ripamonti, a Sud.

Spente le luci in strada e all'intero delle case, fermi ormai da molto tempo gli elettrodomestici, i congelatori e i frigoriferi. Su Twitter nel frattempo esplode la protesta dei cittadini, tra chi è rimasto isolato con il cellulare spento e chi punta il dito contro la diffusione capillare delle auto elettriche in città.

Un’utenza in zona Città Studi/Politecnico, a un’ora dall’inizio del blackout di martedì 27 giugno

Per Unareti, l'azienda che si occupa della distribuzione della corrente, questi fenomeni che puntualmente si ripetono ogni estate sarebbero però dovuti principalmente alle ondate di caldo in città e al conseguente utilizzo massiccio dei climatizzatori d'aria fredda: questi apparecchi, per funzionare, necessitano infatti di molta energia elettrica. Qui il link dove verificare lo stato del servizio nei vari quartieri di Milano.