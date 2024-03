Beppe Sala commenta l’imitazione di Maurizio Crozza sulle buche: “È divertente, ma io sono un po’ banale” Maurizio Crozza ha portato nel suo programma ‘Fratelli di Crozza’ in onda su NOVE la sua imitazione di Beppe Sala. Il sindaco di Milano ha commentato: “Credo che la faccia bene, anche se non sono un personaggio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Beppe Sala (foto da LaPresse) e Maurizio Crozza (frame da Instagram)

Le buche di Milano sono diventate materiale per la satira. Ci ha pensato Maurizio Crozza che, nel suo programma Fratelli di Crozza in onda il venerdì sera su NOVE, ha indossato parrucca e naso finto per imitare il sindaco Beppe Sala mentre risponde alle domande dei giornalisti sulla salute delle strade cittadine. "Dobbiamo abituarci alle buche, sarà sempre peggio: buconi, frane, dirupi", ha detto il comico ligure riprendendo con ironia le dichiarazioni del primo cittadino di Milano. "Credo che la mia imitazione la faccia sempre bene", ha commentato Sala, "anche se non so se sono così facile da imitare, alla fine sono un po' banale".

Una settimana fa, al termine dell'ondata di maltempo che ha portato numerose e intense precipitazioni in Lombardia, erano state segnalate oltre 500 buche nel capoluogo. "Le strade di una città come Milano, piccola, con una quantità di auto significative, sono molte sollecitate", aveva dichiarato Sala, "i binari non aiutano. C'è un problema di budget, però la riflessione che stiamo facendo è che dobbiamo abituarci a questa situazione".

Come soluzione, Crozza ha proposto di unire la necessità della riduzione del traffico con gli elitaxi pronti a entrare in funzione: "A Milano siamo bravi a costruire grattacieli, dal basso verso l’alto", ha detto il comico imitando il sindaco, mentre per le buche "dall'alto verso il basso? Devo chiedere ai miei com'è possibile fare".

"È vero il ‘lo dico ai miei' è più un ‘ascolto i miei' ed è un po’ il mio modo di essere", ha commentato Sala a margine della conferenza stampa di presentazione del festival del Teatro ‘Presente indicativo', "a me Crozza piace, credo che sia assolutamente divertente". Il sindaco di Milano, però, è dubbioso circa la durata che avrà la sua imitazione nel programma satirico: "Non penso che sarà facile andare avanti molto, nella mia banalità e nella mia normalità. Non sono un personaggio".