Afferra il figlio di 10 anni e picchia la moglie che tenta di difenderlo: “Ti faccio esplodere la faccia”

Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver maltrattato moglie e figli mentre si trovavano in casa sua a Busto Arsizio. La moglie, tornata a casa con i due bambini dopo essere stata ascoltata negli uffici della polizia di stato, ha trovato la porta sbarrata. Subito dopo, è stata raggiunta in strada dal marito che ha afferrato uno dei due bambini, ha poi spintonato la moglie che era intervenuta per difenderlo.