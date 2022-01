Ad Abbiategrasso tamponi rapidi a 5 euro per under 19 e famigliari in tutte le farmacie comunali Tamponi rapidi a cinque euro per under 19 e famiglia in tutte le farmacie comunali di Abbiategrasso dove i cittadini possono anche ricevere il vaccino.

Tamponi rapidi e antigenici a prezzi calmierati per under 19 e famiglia. Questa l'iniziativa delle farmacie comunali di Abbiategrasso, paese della provincia di Milano, che ha deciso di andare in contro alle esigenze della cittadinanza specialmente in vista della ripresa scolastica.

Tamponi rapidi a prezzi calmierati nelle farmacie comunali di Abbiategrasso

Tutti i residenti di Abbiategrasso di età inferiore a 19 anni e i relativi famigliari, dal padre alla madre fino ad eventuali fratelli e sorelle, possono sottoporsi a un tampone rapido per soli cinque euro. Per tutti gli altri over 19, invece, il prezzo è di dieci euro a test. A stabilire le tariffe è stata l'azienda Amaga su sollecitazione del sindaco Cesare Nai. Il presidente Bonasegale ha detto che "per una realtà pubblica come Amaga è doveroso contribuire al meglio nella tutela della salute dei cittadini . Tutto ciò si traduce nella possibilità per tutti di sottoporsi alle operazioni di tracciamento che, sappiamo bene, essere indispensabili al fine di contrastare il propagarsi del virus".

Prosegue la campagna vaccinale

Soddisfatto il sindaco di Abbiategrasso che ha parlato anche della campagna di vaccinazione all'interno delle farmacie, ribadendo come l'Amministrazione si sia attivata "sin da subito per creare spazi adeguati a supporto della campagna vaccinali anti Covid, mettendo a disposizione il polo fieristico; ora grazie alla collaborazione delle farmacie comunali continuiamo ad essere di supporto dei cittadini sia per quanto riguarda il tracciamento dei contagi, sia per velocizzare le somministrazioni delle terze dosi".